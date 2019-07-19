Зеленський доручив Кабміну вжити заходів для підвищення якості доріг

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент підписав указ про підвищення якості доріг в Україні

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів вжити заходів для підвищення якості доріг в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу офісу глави держави.

Як повідомляється, за результатами робочої наради на тему дорожньої інфраструктури президент підписав указ про створення умов для розвитку та підвищення якості автомобільних доріг.

Документ передбачає низку заходів, спрямованих на створення безпечних і комфортних умов для учасників дорожнього руху, розвиток мережі якісних доріг, формування сприятливих умов для бізнесу.

"зокрема, до 1 січня 2020 року Кабінет Міністрів повинен забезпечити перегляд кваліфікаційних критеріїв, фінансових і технічних вимог до учасників публічних закупівель відповідно з кращими світовими практиками. Крім того, повинні бути створені умови для використання новітніх технологій і матеріалів у процесі будівництва, реконструкції, ремонту доріг, переглянуті відповідні нормативно-технічні документи з метою забезпечення європейської якості автомобільних доріг", - йдеться в повідомленні.

Глава держави зазначив, що є багато проблем, пов'язаних з фінансуванням ремонту автомобільних доріг, прозорістю проведення тендерів, професіоналізмом компаній-підрядників, якістю виконаних робіт, і всі вони потребують негайного вирішення.

Пізніше на сайті офісу президента з'явився відповідний указ "Про деякі заходи по створенню умов для розвитку та підвищення якості автомобільних доріг".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Володимир Зеленський заявив, що Михайла Ноняка відсторонили від обов'язків голови "Укртрансбезопасности". Таке рішення було ухвалене із-за відсутності належного контролю за будівництвом українських доріг.

Нагадаємо, ще в травні 2018 року міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що ініціював звільнення керівника "Укртрансбезопасности" Михайла Ноняка. Раніше, 11 квітня, Кабмін усунув Ноняка від посади і призначив службове розслідування. Незабаром він був відновлений на посаді.