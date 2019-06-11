Зеленский поручил Гройсману создать комиссию по расследованию пожара в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Владимиру Гройсману немедленно создать государственную комиссию по расследованию пожара в психбольнице в Одессе 10 июня, в котором, по последним данным, погибло 6 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента в Twitter.

Президент также выразил соболезнования родным и близким погибших.

"Пожар в Одесской психиатрической больнице. Страшная трагедия. Пожар ликвидирован, но уже шестеро погибших. Поручаю премьеру Гройсману немедленно создать госкомиссию по расследованию. Причины будут выяснены. Мои соболезнования родным и близким погибших", - написал Зеленский.

Напомним, поздно вечером 10 июня в Одессе произошел пожар в психиатрической больнице, в результате которого, по предварительным данным, погибло 4 человека, 6 были госпитализированы в тяжелом состоянии. Впоследствии стало известно о смерти еще двоих пострадавших.

По информации местных СМИ, пожар произошел в отделении, где лечились ветераны Второй мировой и Афганистана, однако, по словам главврача, большинство из них могли самостоятельно передвигаться, а решетки на окнах были только в помещениях, где хранились лекарства.