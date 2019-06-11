Зеленський доручив Гройсману створити комісію з розслідування пожежі в Одесі

Президент України Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Володимиру Гройсману негайно створити державну комісію з розслідування пожежі у психлікарні в Одесі 10 червня, у якій, за останніми даними загинуло 6 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента у Twitter.

Президент також висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

"Пожежа в Одеській психіатричній лікарні. Страшна трагедія. Пожежу ліквідовано, але вже шестеро загиблих. Доручаю прем’єру Гройсману негайно створити держкомісію з розслідування. Причини будуть з'ясовані. Мої співчуття рідним та близьким загиблих", - написав Зеленський.

Нагадаємо, пізно ввечері 10 червня в Одесі сталася пожежа в психіатричній лікарні, в результаті якої за попередніми даними загинуло 4 людини, 6 госпіталізували у важкому стані. Згодом стало відомо про смерть ще двох постраждалих.

За інформацією місцевих ЗМІ, пожежа сталася у відділенні, де лікувалися ветерани Другої світової та Афганістану, проте, зі слів головлікаря, більшість з них могли самостійно пересуватися, а ґрати на вікнах були тільки у приміщеннях, де зберігалися ліки.