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Зеленский поручил за год построить новую Бориспольскую больницу

Новости » Политика    10.07.2019 - 14:57
Зеленский поручил за год построить новую Бориспольскую больницу
Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

По словам главного врача, строительство новой больницы было приостановлено из-за недостатка финансирования

Президент Украины Владимир Зеленский поручил новому главе Киевской облгосадминистрации и местным чиновникам за год решить проблемы со строительством новой Бориспольской больницы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как сообщается, в среду, 10 июля, президент посетил Бориспольскую многопрофильную больницу и пообщался с пациентами и сотрудниками больницы.

В ходе встречи главный врач Александр Щур рассказал, что из-за недостатка финансирования процесс строительства нового комплекса больницы был приостановлен.

Отмечается, что Зеленский поручил новому председателю Киевской ОГА вместе с местными чиновниками, а также с главным врачом за год решить проблемы со строительством новой Бориспольской больницы.

"Прошу перестать показывать людям, где вы сделали ремонт. И сделайте все возможное, чтобы во время ремонта люди были в нормальных условиях", - заявил глава государства.

Также президент отметил, что будет обращаться по устранению от должностей тех лиц, которые будут препятствовать процессу строительства.

 

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский во время рабочего совещания в Борисполе выгнал из помещения секретаря бориспольского городского совета Ярослава Годунка.

Также во время сегодняшнего визита в Борисполь Зеленский заявил о назначении нового главы Киевской ОГА. Им стал Михаил Бно-Айриян. Бно-Айриян занимал должность заместителя директора "НЭК "Укрэнерго".

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