Зеленський доручив за рік побудувати нову Бориспільську лікарню

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

За словами головного лікаря, будівництво нової лікарні було призупинене через нестачу фінансування

Президент України Володимир Зеленський доручив новому главі Київської облдержадміністрації та місцевим чиновникам за рік вирішити проблеми з будівництвом нової Бориспільської лікарні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Як повідомляється, у середу, 10 липня, президент відвідав Бориспільську багатопрофільну лікарню та поспілкувався з пацієнтами та працівниками лікарні.

В ході зустрічі головний лікар Олександр Щур розповів, що через нестачу фінансування процес будівництва нового комплексу лікарні був призупинений.

Зазначається, що Зеленський доручив новому голові Київської ОДА разом з місцевими чиновниками, а також з головним лікарем за рік вирішити проблеми з будівництвом нової Бориспільської лікарні.

"Прошу перестати показувати людям, де ви зробили ремонт. І зробіть усе можливе, щоб під час ремонту люди були у нормальних умовах", - заявив глава держави.

Також президент наголосив, що звертатиметься щодо усунення від посад тих осіб, які перешкоджатимуть процесу будівництва.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський під час робочої наради у Борисполі вигнав з приміщення секретаря бориспільської міської ради Ярослава Годунка.

Також під час сьогоднішнього візиту до Борисполя Зеленський заявив про призначення нового глави Київської ОДА. Ним став Михайло Бно-Айріян. Бно-Айріян обіймав посаду заступника директора "НЕК "Укренерго".