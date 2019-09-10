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Зеленский поручил главе Ровенской ОГА решить проблему "теневых" АЗС

Новости » Политика    10.09.2019 - 14:37
Зеленский поручил главе Ровенской ОГА решить проблему "теневых" АЗС
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Он также пригрозил собственникам нелегальных АЗС криминальной ответственностью

Президент Украины Владимир Зеленский поручил новому главе Ровенской областной госадминистрации Виталию Ковалю обратить внимание на проблему теневых авотозаправочных станций (АЗС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

В ходе визита в Ровенскую область Зеленский представил нового главу облгосадминистрации. Он затронул проблему нелегальных АЗС в регионе и призвал Коваля обратить внимание на эту проблему.

Кроме этого, Зеленский пригрозил причастным к такой деятельности привлечением к уголовной ответственности.

"Я знаю, что в Ровенской области работает очень много "теневых", скажем так, незаконных АЗС. Хочу передать такой сигнал: пожалуйста, прекратите это делать в ближайшие дни, потому что мы не просто будет тщательно следить - мы будем ограничивать вас в ваших днях свободы", - сказал президент.

Ранее РБК-Украина сообщало, что команда Зеленского готовит новые изменения в Конституцию, которые будут касаться прав человека и децентрализации. По словам представителя президента в Конституционном суде, готовится ряд изменений в Конституцию, которые выведут ее "на более качественный уровень".

Напомним, 10 сентября Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №1012 "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)". Его принятие поддержали 245 нардепов, из которых 244 - депутаты от фракции "Слуга народа".

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