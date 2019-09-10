Зеленський доручив голові Рівненської ОДА вирішити проблему "тіньових" АЗС

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Він також пригрозив власникам нелегальних АЗС кримінальною відповідальністю

Президент України Володимир Зеленський доручив новому главі Рівненської обласної держадміністрації Віталію Ковалю звернути увагу на проблему тіньових авотозаправочных станцій (АЗС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.

У ході візиту на Рівненщину Зеленський представив нового голову облдержадміністрації. Він також порушив проблему нелегальних АЗС в регіоні і закликав Коваля звернути увагу на цю проблему.

Крім цього, Зеленський пригрозив причетним до такої діяльності притягненням до кримінальної відповідальності.

"Я знаю, що у Рівненській області працює дуже багато "тіньових", скажімо так, незаконних АЗС. Хочу передати такий сигнал: будь ласка, припиніть це робити в найближчі дні, тому що ми не просто будемо ретельно стежити - ми будемо обмежувати вас у ваших днях свободи", - сказав президент.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що команда Зеленського готує нові зміни в Конституцію, які будуть стосуватися прав людини і децентралізації. За словами представника президента у Конституційному суді, готується ряд змін в Конституцію, які виведуть її "на більш якісний рівень".

Нагадаємо, 10 вересня Верховна рада України підтримала за основу і в цілому законопроект №1012 "Про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент)". Його прийняття підтримали 245 нардепів, з яких 244 - депутати від фракції "Слуга народу".