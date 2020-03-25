Зеленский поручил главам ОГА продолжать проект "Большое строительство"

Реализация проекта "Большое строительство" должна быть продолжена, но с соблюдением всех мер безопасности работников в условиях карантина в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время селекторного совещания с городскими главами областных центров и председателями ОГА, передает пресс-служба Офиса президента.

Отметим, что "Большое строительство" - это совместный проект президента и Кабинета министров, который предусматривает сооружение дорог и инфраструктурных объектов по всей стране.

"Полностью остановить страну мы не имеем права. Проект "Большое строительство" должно быть продолжено, но все должно быть безопасно", - подчеркнул президент.

Напомним, в начале марта глава правительства Денис Шмыгаль назвал приоритетные шаги своего будущего Кабинета министров. Соответствующее заявление он сделал с трибуны Рады перед голосованием за его назначение. Шмыгаль подчеркивал, что проект "большое строительство" будет продолжен его Кабмином.

Как писало РБК-Украина, в среду, 25 марта, правительство объявило режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлило карантин до 24 апреля.