Зеленський доручив главам ОДА продовжувати проект "Велике будівництво"

Реалізація проекту "Велике будівництво" має бути продовжена, але з дотриманням усіх заходів безпеки працівників в умовах карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час селекторної наради з міськими головами обласних центрів та головами ОДА, передає прес-служба Офісу президента.

Зазначимо, що "Велике будівництво" - це спільний проект президента та Кабінету міністрів, який передбачає спорудження доріг та інфраструктурних об’єктів по всій країні.

"Повністю зупинити країну ми не маємо права. Проект "Велике будівництво" має бути продовжено, але все повинно бути безпечно", - підкреслив президент.

Нагадаємо, на початку березня глава уряду Денис Шмигаль назвав пріоритетні кроки свого майбутнього Кабінету міністрів. Відповідну заяву він зробив з трибуни Ради перед голосуванням за його призначення. Шмигаль підкреслював, що проект "велике будівництво" буде продовжений його Кабміном.

Як писало РБК-Україна, в середу, 25 березня, уряд оголосив режим надзвичайної ситуації по всій країні і продовжив карантин до 24 квітня.