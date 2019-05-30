Зеленский поручил Генштабу взять на контроль ситуацию с катастрофой Ми-8

Президент Украины Владимир Зеленский поручил начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку взять на личный контроль расследование катастрофы вертолета Ми-8, а также выразил соболезнования семьям погибших. Об этом говорится в сообщении на странице Зеленского в Twitter.

В частности, Зеленский сообщил, что поручил Хомчаку взять расследование трагедии на личный контроль.

"Не доброе утро. Крушение военного вертолета на Ровенщине. Четыре погибших воина…. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших", - отметил он.

Напомним, ночью в Радивиловском районе Ровенской области разбился военный вертолет. На данный момент, по предварительной информации, известно о гибели четырех человек, в том числе командира 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ (Броды, Львовская область). Как сообщили в штабе Сухопутных войск, инцидент произошел во время учебного полета.

В январе 2018 года вертолет Ми-8 разбился в Кременчуге Полтавской области. По данным ГСЧС, вертолет выполнял учебно-тренировочный полет и задел ЛЭП. В результате катастрофы погибли четыре человека.