Зеленський доручив Генштабу взяти на контроль ситуацію з катастрофою Мі-8

Президент України Володимир Зеленський доручив начальнику Генерального штабу Збройних сил України Руслану Хомчаку взяти на особистий контроль розслідування катастрофи вертольота Мі-8, а також висловив співчуття сім'ям загиблих. Про це йдеться в повідомленні на сторінці Зеленського в Twitter.

Зокрема, Зеленський повідомив, що доручив Хомчаку взяти розслідування трагедії на особистий контроль.

"Не добрий ранок. Катастрофа військового гелікоптера на Рівненщині. Чотири загиблих воїни .... Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - зазначив він.

Нагадаємо, вночі в Радивилівському районі Рівненської області розбився військовий вертоліт. На даний момент, за попередньою інформацією, відомо про загибель чотирьох осіб, в тому числі командира 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ (Броди, Львівська область). Як повідомили в штабі Сухопутних військ, інцидент стався під час навчального польоту.

У січні 2018 року вертоліт Мі-8 розбився в Кременчуці Полтавської області. За даними ДСНС, вертоліт виконував навчально-тренувальний політ і зачепив ЛЕП. В результаті катастрофи загинули чотири особи.

