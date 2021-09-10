UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский поручил безотлагательно реставрировать сгоревший костел в Киеве

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский отреагировал на пожар в костеле Святого Николая в Киеве, который произошел в прошлую пятницу. Глава государства поручил правительству безотлагательно реставрировать столетнее здание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Прошу принять срочные меры по обеспечению проведения реставрационных работ в памятнике архитектуры национального значения - костеле Святого Николая, который пострадал от пожара и установления там нового органа", - написал Зеленский в письме к главе Кабмина.

Глава государства также подчеркнул, что до завершения реставрации костела Святого Николая нужно организовать концертную деятельность творческих коллективов и отдельных исполнителей Национального дома органной и камерной музыки на других сценических площадках.

Напомним, в результате пожара в костеле Святого Николая был уничтожен уникальный орган.

Как писало РБК-Украина, по данным правоохранителей, пожар в костеле вспыхнул из-за короткого замыкания в органе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийПожарКиевКабинет Министров Украины