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Зеленский поручил безотлагательно реставрировать сгоревший костел в Киеве

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Киев, Пятница 10 сентября 2021 22:04
Зеленский поручил безотлагательно реставрировать сгоревший костел в Киеве Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский отреагировал на пожар в костеле Святого Николая в Киеве, который произошел в прошлую пятницу. Глава государства поручил правительству безотлагательно реставрировать столетнее здание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Прошу принять срочные меры по обеспечению проведения реставрационных работ в памятнике архитектуры национального значения - костеле Святого Николая, который пострадал от пожара и установления там нового органа", - написал Зеленский в письме к главе Кабмина.

Глава государства также подчеркнул, что до завершения реставрации костела Святого Николая нужно организовать концертную деятельность творческих коллективов и отдельных исполнителей Национального дома органной и камерной музыки на других сценических площадках.

Напомним, в результате пожара в костеле Святого Николая был уничтожен уникальный орган.

Как писало РБК-Украина, по данным правоохранителей, пожар в костеле вспыхнул из-за короткого замыкания в органе.

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Владимир Зеленский Пожар Киев Кабинет Министров Украины
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