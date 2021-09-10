Зеленский поручил безотлагательно реставрировать сгоревший костел в Киеве

Президент Владимир Зеленский отреагировал на пожар в костеле Святого Николая в Киеве, который произошел в прошлую пятницу. Глава государства поручил правительству безотлагательно реставрировать столетнее здание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

"Прошу принять срочные меры по обеспечению проведения реставрационных работ в памятнике архитектуры национального значения - костеле Святого Николая, который пострадал от пожара и установления там нового органа", - написал Зеленский в письме к главе Кабмина.

Глава государства также подчеркнул, что до завершения реставрации костела Святого Николая нужно организовать концертную деятельность творческих коллективов и отдельных исполнителей Национального дома органной и камерной музыки на других сценических площадках.