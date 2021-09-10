Зеленський доручив невідкладно реставрувати згорілий костел у Києві

Президент Володимир Зеленський відреагував на пожежу в костелі Святого Миколая в Києві, яка сталася минулої п'ятниці. Глава держави доручив уряду невідкладно реставрувати столітню будівлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

"Прошу вжити невідкладних заходів щодо забезпечення проведення реставраційних робіт у пам’ятці архітектури національного значення - костелі Святого Миколая, що постраждав від пожежі, і встановлення там нового органа", - написав Зеленський у листі до глави Кабміну.

Глава держави також наголосив, що до завершення реставрації костелу Святого Миколая потрібно організувати концертну діяльність творчих колективів та окремих виконавців Національного будинку органної та камерної музики на інших сценічних майданчиках.