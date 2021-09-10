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Зеленський доручив невідкладно реставрувати згорілий костел у Києві

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Київ, П'ятниця 10 вересня 2021 22:04
Зеленський доручив невідкладно реставрувати згорілий костел у Києві Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський відреагував на пожежу в костелі Святого Миколая в Києві, яка сталася минулої п'ятниці. Глава держави доручив уряду невідкладно реставрувати столітню будівлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Прошу вжити невідкладних заходів щодо забезпечення проведення реставраційних робіт у пам’ятці архітектури національного значення - костелі Святого Миколая, що постраждав від пожежі, і встановлення там нового органа", - написав Зеленський у листі до глави Кабміну.

Глава держави також наголосив, що до завершення реставрації костелу Святого Миколая потрібно організувати концертну діяльність творчих колективів та окремих виконавців Національного будинку органної та камерної музики на інших сценічних майданчиках.

Нагадаємо, в результаті пожежі в костелі Святого Миколая був знищений унікальний орган.

Як писало РБК-Україна, за даними правоохоронців, пожежа в костелі спалахнула через коротке замикання в органі.

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Володимир Зеленський Пожежа Київ Кабінет Міністрів України
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