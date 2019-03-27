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Зеленский и Порошенко выходят во второй тур, - "Социс"

Новости » Выборы 2019    27.03.2019 - 12:54
Зеленский и Порошенко выходят во второй тур, - "Социс"
Петр Порошенко и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)

У Зеленского - 25,6% голосов респондентов, у Порошенко - 14,8%, а у Тимошенко - 8,7%

Во второй тур президентских выборов 2019, который может состояться 21 апреля, проходят комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс" с 20 по 25 марта 2019 года.

Согласно результатам опроса, наибольшую поддержку населения среди тех, кто полностью или скорее уверен, что примет участие в голосовании на выборах, получает Зеленский (24,6%). Второе место занимает Петр Порошенко (14,8%). За лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко готовы проголосовать 8,7%.

Юрия Бойко готовы проголосовать 7,9%, за Анатолия Гриценко и Олега Ляшко – 6,4% и 5,3% соответственно. Другие кандидаты набирают менее четырех процентов голосов.

Зеленский и Порошенко выходят во второй тур, - &quot;Социс&quot;

Согласно данным "Социса", наиболее вероятным победителем на президентских выборах респонденты считают Зеленского – 28,5%. Победу Порошенко прогнозируют 25,7% опрошенных, а Тимошенко -12,7%. В победу остальных кандидатов респонденты верят неохотно, ни один из кандидатов не получает показатели выше 5%.

Около четверти опрошенных (24,4%) еще не смогли определиться с тем, кто именно станет следующим президентом Украины.

Опрос "Социса" проводили среди 2 тыс. респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Выборка репрезентативна для населения Украины в возрасте от 18 лет по таким показателям как пол, возраст, тип поселения и регион проживания. Статистическая погрешность исследования: +/– 2,1%. 

Методом исследования было личное формализованное интервью (face-to-face) по месту жительства респондента с использованием планшетов.

Напомним, в соответствии с масштабным опросом Социологической группы "Рейтинг", КМИС и Центра Разумкова, самые высокие шансы выйти во второй тур выборов 2019 имеют Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.

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