Зеленський та Порошенко виходять у другий тур, - "Социс"

Петро Порошенко і Володимир Зеленський (коллаж РБК-Украина)

У Зеленського - 25,6% голосів респондентів, у Порошенка - 14,8%, а у Тимошенко - 8,7%

До другого туру президентських виборів 2019, який може відбутись 21 квітня, проходять комік Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко. Про це свідчать результати загальнонаціонального дослідження, проведеного Центром соціальних та маркетингових досліджень "Социс" з 20 по 25 березня 2019 року.

Відповідно до результатів опитування, найбільшу підтримку населення серед тих, хто повністю чи скоріше впевнений, що візьме участь у голосуванні на виборах, отримує Зеленський (24,6%). Друге місце посідає Петро Порошенко (14,8%). За лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко готові проголосувати 8,7%.

За Юрія Бойка готові проголосувати 7,9%, за Анатолія Гриценка та Олега Ляшко – 6,4% та 5,3% відповідно. Інші кандидати набирають менше чотирьох відсотків голосів.

Згідно з даними "Соцису", найбільш ймовірним переможцем на президентських виборах респонденти вважають Зеленського – 28,5%. Перемогу Порошенку прогнозують 25,7% опитаних, а Тимошенко –12,7%. В перемогу решти кандидатів респонденти вірять неохоче, жоден з кандидатів не отримує показники вищі за 5%.

Близько чверті опитаних (24,4%) ще не змогли визначитись з тим, хто саме стане наступним президентом України.

Опитування "Соцису" проводилось серед 2 тис. респондентів в усіх областях України (без врахування населення АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей). Вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років за такими показниками як стать, вік, тип поселення та область проживання. Статистична похибка дослідження: +/– 2,1%.

Методом дослідження було особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face) за місцем проживання респондента з використанням планшетів.

Нагадаємо, відповідно до масштабного опитування Соціологічної групи "Рейтинг", КМІС і Центру Разумкова, найвищі шанси вийти в другий тур виборів 2019 мають Володимир Зеленський, Юлія Тимошенко і Петро Порошенко.