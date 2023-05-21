Зеленський порівняв зруйновані війною українські міста з Хіросімою

Зруйновані російським вторгненням українські міста схожі на Хіросіму після Другої світової війни. Українці хочуть якнайшвидше відновити свої домівки, як це колись зробили японці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час звернення до народу Японії.

"Хоч ворог застосовує не ядерну зброю, руїни наших міст, які спалені вщент російськими бомбами і артилерією, схоже на те, що я тільки що тут (у Хіросімі, - ред.) бачив. Для мене честь тут бути, у цьому музеї миру. Дуже дякую за таку можливість", - заявив президент.

Зеленський додав, що Хіросіма змогла відновитися після жахливої трагедії, українці мріють теж відновити зруйновані війною міста та села.

"Ми мріємо повернути наші території так само, як повернули наші північні території, які були окуповані Росією. Ми маємо повернути і східні, і південні території. Ми мріємо повернути наших людей, які в російському полоні - військовополонені, цивільні дорослі та вкрадені діти. Ми мріємо перемогти і мріємо повернути мир після перемоги", - підкреслив глава держави.

Трагедія в Хіросімі

У серпні 1945 року американський бомбардувальник скинув атомну бомбу на японське місто Хіросіма. Це був перший в історії людства випадок атомного бомбардування. Відомо, що внаслідок трагедії загинули понад 80 тисяч людей, ще понад 200 тисяч отримали радіоактивне зараження.

Цьогорічний саміт "Великої сімки" проходить у Хіросімі. Японія, яка головує у G7, закликала світ до ядерного озброєння, щоб не попустити подібної трагедії.

Зеленський у Японії

Президент України Володимир Зеленський відвідав Хіросіму 20 та 21 травня. Глава держави провів переговори з прем'єрами Британії, Італії, Канади та Індії, а також з канцлером Німеччини, президентом США, Франції, Південної Кореї та європейськими чиновниками.

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