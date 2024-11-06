Зеленський порівняв Трампа з Рейганом

"Взагалі для нас в Україні, в усій Європі надзвичайно важливо було увесь час чути слова тоді ще 45-го Президента Сполучених Штатів про мир завдяки силі – peace through strength. І коли це буде принципом політики 47-го Президента Сполучених Штатів, Америка й увесь світ від цього точно виграють", - наголосив Зеленський.

Він зауважив, що сьогодні дійсно особливий день, і підкреслив, що в усьому світі лиш одна новина привертає всю увагу.

"Недаремно так часто тепер згадують Рональда Рейгана – люди хочуть упевненості, хочуть свободи, нормального життя. І для нас це життя без російської агресії та із сильною Америкою, із сильною Україною, із сильними союзниками. Ми в цьому році говорили вже з президентом Трампом і телефоном у липні, і особисто на зустрічі у вересні, і це були хороші розмови", - підкреслив Зеленський.