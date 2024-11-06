Зеленский сравнил Трампа с Рейганом

"Вообще для нас в Украине, по всей Европе чрезвычайно важно было все время слышать слова тогда еще 45-го Президента Соединенных Штатов о мире благодаря силе - peace through strength. И когда это будет принципом политики 47-го Президента Соединенных Штатов, Америка и весь мир от этого точно выиграют", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что сегодня действительно особенный день, и подчеркнул, что во всем мире только одна новость привлекает все внимание.

"Недаром так часто теперь вспоминают Рональда Рейгана - люди хотят уверенности, хотят свободы, нормальной жизни. И для нас это жизнь без российской агрессии и с сильной Америкой, с сильной Украиной, с сильными союзниками. Мы в этом году говорили уже с президентом Трампом и по телефону в июле, и лично на встрече в сентябре, и это были хорошие разговоры", - подчеркнул Зеленский.