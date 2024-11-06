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Зеленський порівняв Трампа з Рейганом

Україна, Середа 06 листопада 2024 21:11
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Зеленський порівняв Трампа з Рейганом Фото: український президент Володимир Зеленський та кандидат в президенти США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах в США. Мало того, він порівняв Трампа з його попередником та 40-м президентом США Рональдом Рейганом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

"Взагалі для нас в Україні, в усій Європі надзвичайно важливо було увесь час чути слова тоді ще 45-го Президента Сполучених Штатів про мир завдяки силі – peace through strength. І коли це буде принципом політики 47-го Президента Сполучених Штатів, Америка й увесь світ від цього точно виграють", - наголосив Зеленський.

Він зауважив, що сьогодні дійсно особливий день, і підкреслив, що в усьому світі лиш одна новина привертає всю увагу.

"Недаремно так часто тепер згадують Рональда Рейгана – люди хочуть упевненості, хочуть свободи, нормального життя. І для нас це життя без російської агресії та із сильною Америкою, із сильною Україною, із сильними союзниками. Ми в цьому році говорили вже з президентом Трампом і телефоном у липні, і особисто на зустрічі у вересні, і це були хороші розмови", - підкреслив Зеленський.

Зауважимо, що Дональда Трампа дійсно нерідко порівнюють з його попередником Рональдом Рейганом. В них дійсно є кілька схожих рис та політичних підходів.

По-перше, обидва президенти прийшли в політику з успішними кар'єрами за межами державної служби. Рейган свого часу був популярним актором і працював у Голлівуді, а Трамп - успішним бізнесменом і медіа-персоною. Такий досвід дав їм вміння приваблювати аудиторію та створювати імідж "лідера поза системою".

Ба більше, на обох політиків було скоєно замах. Куля психічно неврівноваженого Джона Гінклі зрикошетила від авто і застрягла у Рейгана в легенях. А от на Трампа було скоєно аж два замахи цього року.

Ще однією подібністю є те, що Трамп, як і Рейган був переобраний на пост президента, хоча і з чотирирічною паузою.

Нагадаємо, що в матеріалі РБК-Україна ми писали, як Трампу вдалося розгромно перемогти на виборах.

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