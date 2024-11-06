Зеленский сравнил Трампа с Рейганом
Украинский президент Владимир Зеленский приветствовал Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. Более того, он сравнил Трампа с его предшественником и 40-м президентом США Рональдом Рейганом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.
"Вообще для нас в Украине, по всей Европе чрезвычайно важно было все время слышать слова тогда еще 45-го Президента Соединенных Штатов о мире благодаря силе - peace through strength. И когда это будет принципом политики 47-го Президента Соединенных Штатов, Америка и весь мир от этого точно выиграют", - подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что сегодня действительно особенный день, и подчеркнул, что во всем мире только одна новость привлекает все внимание.
"Недаром так часто теперь вспоминают Рональда Рейгана - люди хотят уверенности, хотят свободы, нормальной жизни. И для нас это жизнь без российской агрессии и с сильной Америкой, с сильной Украиной, с сильными союзниками. Мы в этом году говорили уже с президентом Трампом и по телефону в июле, и лично на встрече в сентябре, и это были хорошие разговоры", - подчеркнул Зеленский.
Заметим, что Дональда Трампа действительно нередко сравнивают с его предшественником Рональдом Рейганом. У них действительно есть несколько схожих черт и политических подходов.
Во-первых, оба президента пришли в политику с успешными карьерами за пределами государственной службы. Рейган в свое время был популярным актером и работал в Голливуде, а Трамп - успешным бизнесменом и медиа-персоной. Такой опыт дал им умение привлекать аудиторию и создавать имидж "лидера вне системы".
Более того, на обоих политиков было совершено покушение. Пуля психически неуравновешенного Джона Гинкли срыкошетила от авто и застряла у Рейгана в легких. А вот на Трампа было совершено два покушения в этом году.
Еще одним сходством является то, что Трамп, как и Рейган, был переизбран на пост президента, хотя и с четырехлетней паузой.
Напомним, что в материале РБК-Украина мы писали, как Трамп удалось разгромно победить на выборах.
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