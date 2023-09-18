Зеленський порівняв Путіна з раком: його кроки ведуть до третьої світової війни

"Путін став в один рядок з раком, ВІЧем, ковідом. Ви повинні зрозуміти, якщо суспільство Росії не розуміє, що ця трагедія буде на їхніх плечах, що це буде на їх совісті. Якщо вони не розуміють, то світ повинен обєднатися і сказати", - каже Зеленський.

За словами президента, у Росії є потужні сусіди, дуже потужні країни світу.

"Я не говорю про багатомільйонні нації, є мільярдні нації, які повинні просто йому сказати, що твої кроки (Путіна, - ред.) - це кроки, які ведуть до третьої світової війни і винен в третій світовій війні будеш тільки ти - одна людина, одна хвороба", - додав голова держави.

Зеленський нагадав, що війна забирає життя, хоча це "не лихо природне", "це не якийсь виклик, це рукотворне".

"Саме руками Путіна створена трагедія в світі, яка забирає життя мирних людей. Ось на що повинні звертати увагу країни світу. Це найголовніше. Боріться там, де нічого не працює, думайте, підключайте мозок розумних і талановитих людей всього світу там, де є виклик, там де планети може не бути, там, де життя скорочується. Перемагайте ВІЧ, перемагайте рак, перемагайте ковід, перемагайте те, що дійсно є трагедією. Але вибачте, де ковід, і де Путін", - додав він.

Зеленський про Путіна

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що після повномасштабного вторгнення для нього "Путін ніхто" і він не готовий говорити з "маніяком".

"Всі були готові сприймати, що закінчення війни має бути за поваги нашого суверенітету, але все одно у форматі дипломатії. А тоді ми зайшли до Бучі і знайшли масові поховання. Хто готовий говорити з цим маніяком?" - сказав він.

На думку Зеленського, Путін робить те саме, що Гітлер.

"Шляхи захоплення України були ті ж, що й у фашистської Німеччини. Він зробив усе те саме, тільки Київ не взяв", - заявив Зеленський під час африканських ЗМІ в липні.