Зеленский сравнил Путина с раком: его шаги ведут к третьей мировой войне

"Путин стал в одну строчку с раком, ВИЧем, ковидом. Вы должны понять, если общество России не понимает, что эта трагедия будет на их плечах, что это будет на их совести. Если они не понимают, то мир должен объединиться и сказать" , - говорит Зеленский.

По словам президента, у России есть мощные соседи, очень мощные страны мира.

"Я не говорю о многомиллионных нациях, есть миллиардные нации, которые должны просто ему сказать, что твои шаги (Путина, - ред.) - это шаги, ведущие к третьей мировой войне и виноватый в третьей мировой войне будешь только ты - один человек, одна болезнь", - добавил глава государства.

Зеленский напомнил, что война уносит жизнь, хотя это "не беда природная", "это не какой-то вызов, это рукотворное".

"Именно руками Путина создана трагедия в мире, которая уносит жизни мирных людей. Вот на что должны обращать внимание страны мира. Это самое главное. Сражайтесь там, где ничего не работает, думайте, подключайте мозг умных и талантливых людей всего мира там, где есть вызов , там, где планеты может не быть, там, где жизнь сокращается. Побеждайте ВИЧ, побеждайте рак, побеждайте ковод, побеждайте то, что действительно является трагедией. Но извините, где ковод, и где Путин", - добавил он.

Зеленский о Путине

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что после полномасштабного вторжения для него "Путин никто" и он не готов говорить с "маньяком".

"Все были готовы воспринимать, что окончание войны должно быть при уважении нашего суверенитета, но все равно в формате дипломатии. А тогда мы зашли в Бучу и нашли массовые захоронения. Кто готов говорить с этим маньяком?" - сказал он.

По мнению Зеленского, Путин делает то же, что Гитлер.

"Пути захвата Украины были те же, что и у фашистской Германии. Он сделал все то же, только Киев не взял", - заявил Зеленский во время интервью африканским СМИ в июле.