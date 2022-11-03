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Зеленський попросив від енергокомпаній "передбачуваних відключень"

Фото: президент України Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Президент України Володимир Зеленський звернувся до енергокомпаній і попросив їх забезпечити якісну комунікацію зі споживачами.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на вечірнє відеозвернення глави держави.

"Будь ласка, активніше розʼяснюйте людям, коли й чому ви відключаєте ту чи іншу вулицю, той чи інший район. Зараз час саме таких мікрокомунікацій. Люди мають право знати. Треба робити все, щоб відключення були передбачуваними й цілком зрозумілими для споживачів", - заявив він.

Нагадаємо, що вранці 31 жовтня росіяни вчергове масовано вдарили по об'єктах енергосистеми низки регіонів України. Було збито більшу частину ракет, але частина влучила в ціль, через що в Києві та в низці областей зникло світло та водопостачання.

З тих пір в деяких областях України діють стабілізаційні відключення світла за графіками.

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Володимир ЗеленськийЕлектроенергія