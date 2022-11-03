Зеленський попросив від енергокомпаній "передбачуваних відключень"

Президент України Володимир Зеленський звернувся до енергокомпаній і попросив їх забезпечити якісну комунікацію зі споживачами.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на вечірнє відеозвернення глави держави.

"Будь ласка, активніше розʼяснюйте людям, коли й чому ви відключаєте ту чи іншу вулицю, той чи інший район. Зараз час саме таких мікрокомунікацій. Люди мають право знати. Треба робити все, щоб відключення були передбачуваними й цілком зрозумілими для споживачів", - заявив він.

Нагадаємо, що вранці 31 жовтня росіяни вчергове масовано вдарили по об'єктах енергосистеми низки регіонів України. Було збито більшу частину ракет, але частина влучила в ціль, через що в Києві та в низці областей зникло світло та водопостачання.

З тих пір в деяких областях України діють стабілізаційні відключення світла за графіками.