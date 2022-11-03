Зеленский попросил от энергокомпаний "предсказуемых отключений"

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к энергокомпаниям и попросил их обеспечить качественную коммуникацию с потребителями.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на вечернее видеообращение главы государства.

"Пожалуйста, активнее разъясняйте людям, когда и почему вы отключаете ту или иную улицу, тот или иной район. Сейчас время именно таких микрокоммуникаций. Люди имеют право знать. Надо делать все, чтобы отключения были предсказуемы и вполне понятны потребителям", - заявил он.

Напомним, что утром 31 октября россияне в очередной раз массированно ударили по объектам энергосистемы ряда регионов Украины. Была сбита большая часть ракет, но часть попала в цель, из-за чего в Киеве и в ряде областей исчезли свет и водоснабжение.

С тех пор в некоторых областях Украины действуют стабилизационные отключения света по графику.