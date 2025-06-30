Зеленський попросив Німеччину вплинути на Угорщину щодо санкцій проти РФ

Зеленський визнав, що поки ще існують певні непорозуміння щодо санкцій проти Росії з боку офіційного Будапешта.

"Ми вдячні за підтримку 18-го санкційного пакету проти російської агресії. Я знаю, що європейці, лідери Європи, дуже близькі до цього пакету. Я знаю, що є деякі поки що непорозуміння з офіційним Будапештом", - сказав він.

Президент закликав Німеччину як одну з провідних країн ЄС долучитися до діалогу з Угорщиною, щоб досягти єдиної позиції в питанні тиску на Кремль.

"Ми звертаємось до Німеччини, як до сильних, як до лідерів Європи, щодо вашого діалогу з Угорщиною. Це в інтересах усієї Європи, щоб пакети проти агресії Росії працювали, щоб Росія відчувала високовартість цієї війни", - наголосив глава держави.

Він також підкреслив, що саме через санкції російська економіка зазнає удару, а отже - зменшиться фінансування воєнної машини Кремля.

Зеленський зазначив, що Україна поводиться дипломатично та конструктивно, уникаючи загострень у відповідь на дії Будапешта. Водночас він підкреслив, що союзницькі відносини між європейськими державами мають зберігатися попри розбіжності, адже головним ворогом для всіх залишається Росія.

"Україна завжди має чим відповісти, але ми партнери. І ворог у нас один - це Росія", - резюмував президент.

Конфлікт Угорщини та України

Нагадаємо, що Угорщина послідовно виступає проти вступу України до Європейського Союзу та НАТО. Крім того, Будапешт не підтримує надання фінансової допомоги Києву з боку ЄС.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю угорському виданню Válasz Online, що викликало негативну реакцію з боку представників угорської влади.

Зеленський в інтерв'ю заявив, що уряд Віктора Орбана втручається у внутрішні справи України та використовує війну для політичних цілей напередодні виборів.