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Зеленський попросив африканських лідерів посприяти звільненню українських політв'язнів у РФ

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П'ятниця 16 червня 2023 22:24
Зеленський попросив африканських лідерів посприяти звільненню українських політв'язнів у РФ Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Володимир Зеленський попросив лідерів африканських країн під час візиту до Москви посприяти звільненню українських політв'язнів у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського на пресконференції з африканськими лідерами.

"Якщо ми говоримо про питання політв'язнів. Якщо я не можу вплинути на намір моїх колег поїхати до РФ, то я б хотів вас попросити, щоб вони відпустили політв'язнів, які там з 2014 року. Наші кримчани та багато-багато людей. Попросіть їх відпустити наших політв'язнів", - сказав Зеленський.

Президент переконаний, що це буде важливий результат місії лідерів африканських країн під час візиту до Росії.

Українські політв'язні у Росії

За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, Російська Федерація незаконно утримує 180 політв’язнів, більшість з них - кримські татари.

Лубінець зазначив, що Росія не припиняє жорсткі репресії та переслідування українських громадян у тимчасово окупованому Криму через постійний острах перед нашим спротивом. Так, окупанти проводять незаконні обшуки, відкривають сфабриковані кримінальні справи, надумують вироки, зокрема, представникам корінного народу півострова - кримським татарам.

Так у Ростові-на-Дону суд засудив до 15 років увʼязнення в колонії загального режиму кримського художника та активіста Богдана Зізу, який протестував проти російської агресії в Україні.

Також раніше у Росії незаконно засудили трьох кримських татар. Усіх трьох визнали винними в причетності до релігійної організації "Хізб ут-Тахрір", яка вважається у РФ терористичною.

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