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У Росії кримського активіста засудили до 15 років увʼязнення

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Росія, Вівторок 06 червня 2023 17:10
У Росії кримського активіста засудили до 15 років увʼязнення Фото: кримський художник і активіст Богдан Зіза (instagram.com/bogdan.zizа)
Автор: Тетяна Степанова

У Ростові-на-Дону суд засудив до 15 років увʼязнення в колонії загального режиму кримського художника та активіста Богдана Зізу, який протестував проти російської агресії в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

"15 років ув’язнення в колонії загального режиму. Такий вирок оголосив російський Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону кримському художнику та активісту Богдану Зізу. Перші чотири роки він має провести у в’язниці", - написав омбудсмен.

Виступаючи з останнім словом у суді, обвинувачений заявив, що розпочинає з 10-го червня голодування, а будь-які спроби примусового годування буде розцінювати як катування, здійснені проти його волі.

Також активіст виступив із вимогою позбавити його російського громадянства, яке він отримав після анексії Криму і закликав звільнити всіх політв’язнів із російських в’язниць.

"Росія продовжує порушувати права людини в тимчасово окупованому Криму, влаштовуючи протиправні затримання та судові розправи над українськими громадянами!", - зазначив Лубінець.

Він також закликав світову спільноту, представників міжнародних правозахисних організацій посилити тиск на РФ, відреагувати на ганебні факти порушення прав громадян України в тимчасово окупованому Криму та вимагати звільнення всіх незаконно утримуваних українських політв’язнів.

"Міжнародне гуманітарне право забороняє державі-окупанту застосовувати своє кримінальне законодавство на окупованій території", - наголосив омбудсмен.

У чому РФ звинувачує Богдана Зізу

27-річного Богдана Зізу затримали у травні 2022 року за те, що він облив жовто-блакитною фарбою вхід до російської так званої "адміністрації" міста Євпаторія та спробував підпалити двері, протестуючи проти війни. Художника звинуватили у тероризмі, екстремізмі та вандалізмі за політичними мотивами.

Зіза визнавав, що провів антивоєнну акцію, але наполягав, що вона нікому не нашкодила. Прокурор просив для художника 18 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Росії незаконно засудили трьох кримських татар. Усіх трьох визнали винними в причетності до релігійної організації "Хізб ут-Тахрір", яка вважається вум РФ терористичною.

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