ua ru
Пт, 16 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский попросил африканских лидеров поспособствовать освобождению украинских политзаключенных в РФ

Новина українською →
Пятница 16 июня 2023 22:24
Зеленский попросил африканских лидеров поспособствовать освобождению украинских политзаключенных в РФ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Владимир Зеленский попросил лидеров африканских стран во время визита в Москву поспособствовать освобождению украинских политзаключенных в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского на пресс-конференции с африканскими лидерами.

"Если мы говорим о вопросах политзаключенных. Если я не могу повлиять на намерение моих коллег поехать в РФ, то я бы хотел вас попросить, чтобы они отпустили политзаключенных, которые там с 2014 года. Наши крымчане и многие люди. Попросите их отпустить наших политзаключенных", - сказал Зеленский.

Президент убежден, что это будет важным результатом миссии лидеров африканских стран во время визита в Россию.

Украинские политзаключенные в России

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, Российская Федерация незаконно удерживает 180 политзаключенных, большинство из них - крымские татары.

Лубинец отметил, что Россия не прекращает жесткие репрессии и преследования украинских граждан во временно оккупированном Крыму из-за постоянного страха перед нашим сопротивлением. Так, оккупанты проводят незаконные обыски, открывают сфабрикованные уголовные дела, придумывают приговоры, в частности, представителям коренного народа полуострова - крымским татарам.

Так в Ростове-на-Дону суд приговорил к 15 годам заключения в колонии общего режима крымского художника и активиста Богдана Зизу, протестовавшего против российской агрессии в Украине.

Также ранее в России незаконно осудили трех крымских татар. Все трое признаны виновными в причастности к религиозной организации "Хизб ут-Тахрир", которая считается в РФ террористической.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Политзаключенные в РФ Война России против Украины
NEWS
"Совковая" практика. Зачем России боевые дельфины и спасут ли они флот в Севастополе
"Совковая" практика. Зачем России боевые дельфины и спасут ли они флот в Севастополе
DAILY
Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом