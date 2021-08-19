Зеленский попросит Байдена вмешаться в ситуацию с "Северным потоком-2"

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что обязательства по соглашению между США и Германией по "Северному потоку-2" могут быть не выполнены. Он намерен просить американского лидера Джо Байдена вмешаться в ситуацию с газопроводом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского изданию The Washington Post .

"Конечно, я не доволен этой договоренностью, если я могу ее так назвать, и форматом, в котором она была достигнута", - сказал Зеленский.

Он пояснил, что "не очень верит" в выполнение обязательств по соглашению. На вопрос, считает ли он договоренности США и Германии по "Северному потоку-2" предательством, Зеленский пожал плечами и улыбнулся.

Президент также сказал, что намерен просить Байдена вмешаться в ситуацию с российским газопроводом, на фоне сообщений о завершении его строительства в ближайшие дни.