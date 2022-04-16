Зеленський попросив у західних партнерів важку зброю для деблокування Маріуполя

Президент України Володимир Зеленський попросив західних партнерів надати важку зброю, включаючи літаки, щоб з його допомогою деблокувати Маріуполь Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нічне звернення Зеленського.

"Або партнери дадуть Україні всю необхідне важку зброю і літаки, причому без перебільшення негайно, щоб ми могли знизити тиск окупантів на Маріуполь і деблокувати його. Або - переговорний шлях, на якому також роль партнерів повинна бути визначальною", - заявив Зеленський.

Глава держави зазначив, що партнери можуть також посприяти в організації мирних переговорів з Росією.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Росія назавжди програла Україну попри її спроби встановити контроль на тимчасово окупованих територіях.

Раніше Зеленський розповів про те, що триває відновлення нормального життя у деокупованих областях і районах.

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