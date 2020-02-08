Зеленский попросил Папу Римского о помощи с освобождением пленных украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Папой Римским Франциском попросил помочь с освобождением украинцев, которые находятся в плену на Донбассе, в Крыму и в России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Twitter.

По его словам, понтифик делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире.

"Папа Римский делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире. Через 2 месяца после "Норманди" в Париже я просил помочь с освобождением украинцев, плененных на Донбассе, в Крыму и в России. Вдохновленный нашим разговором о мире в Украине", - написал президент.

Напомним, ранее Владимир Зеленский на встрече с прем'иером Италии Джузеппе Конте попросил закрыть офисы самопровозглашенных республик Донбасса", а также поднял вопрос бывшего нацгвардійця Виталия Маркива.

Кроме того, Владимир Зеленский обсудил с президентом Италии Серджио Маттарелла вопрос интеграции Украины в НАТО и ЕС. Лидеры двух стран также обсудили развитие политического диалога, перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, поддержку Италией процесса реформ в Украине.