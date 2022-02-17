Зеленский попросил Италию помочь организовать встречу с Путиным, - Драги

Президент Украины Владимир Зеленский попросил итальянского премьера Марио Драги помочь с организацией встречи с президентом России Владимиром Путиным. На сегодня задачей Европы является сделать все, чтобы они сели за стол переговоров.

По словам Драги, в ближайшее время он отправится в Москву для встречи с Путиным.

"Зеленский во время вчерашнего телефонного разговора спросил о возможности поговорить с Путиным, чтобы узнать, может ли Италия помочь ему на этом фронте. Такая же просьба была адресована сегодня и другим. Очевидно, это будет непросто, но цель такова: добиться того, чтобы президент Путин и президент Зеленский сели за один стол", - заявил он журналистам в Брюсселе после саммита ЕС, посвященному эскалации на украинской границе.