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Зеленський попросив Італію допомогти організувати зустріч з Путіним, - Драгі

Автор: Ілона Свиридова

Президент України Володимир Зеленський попросив італійського прем'єра Маріо Драгі допомогти з організацією зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. На сьогодні завданням Європи є зробити все, щоб вони сіли за стіл переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на blogsicilia.it.

За словами Драгі, найближчим часом він відправиться до Москви для зустрічі з Путіним.

"Зеленський під час вчорашньої телефонної розмови запитав про можливість поговорити з Путіним, щоб дізнатися, чи може Італія допомогти йому на цьому фронті. Таке ж прохання було адресоване сьогодні й іншим. Очевидно, це буде непросто, але мета така: домогтися того, щоб президент Путін і президент Зеленський сіли за один стіл", - заявив він журналістам у Брюсселі після саміту ЄС, присвяченому ескалації на українському кордоні.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що запропонував Путіну провести переговори, а також підтвердив готовність до будь-якого формату.

Сьогодні в Кремлі підтвердили запит на таку зустріч, але зазначили, що цього мало і треба знати мету переговорів.

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Володимир ЗеленськийВолодимир Путін