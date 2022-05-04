Зеленский попросил Болгарию помочь с ремонтом военной техники, - БНТ

Президент Владимир Зеленский обратился к руководству Болгарии с просьбой помочь с ремонтом военной техники, потерпевшей повреждение в ходе противостояния с РФ.

Украинский посол в Софии Виталий Москаленко передал Народному собранию Болгарии письмо от главы государства. В нем Зеленский, в частности, попросил о ремонте техники.

Кроме того, президент надеется на продолжение поддержки болгарскими политиками евроинтеграционных устремлений Украины. Также в повестке обеспечения экспорта украинского зерна через порт Варны и сотрудничество в энергетике. Украина может экспортировать электроэнергию и газ в Болгарию.

Болгарский парламент сегодня проводит слушания по войне РФ против Украины. Депутаты Народного собрания должны решить, оказывать ли украинцам военно-техническую помощь.