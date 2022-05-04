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Зеленський попросив Болгарію допомогти з ремонтом військової техніки, - БНТ

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Президент Володимир Зеленський звернувся до керівництва Болгарії з проханням допомогти з ремонтом військової техніки, що зазнала ушкодження в ході протистояння з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БНТ.

Український посол у Софії Віталій Москаленко передав Народним зборам Болгарії лист від глави держави. У ньому Зеленський, зокрема, попросив про ремонт техніки.

Окрім того, президент сподівається на продовження підтримки болгарськими політиками євроінтеграційних прагнень України. Також на порядку денному забезпечення експорту українського зерна через порт Варни та співпраця в енергетиці. Україна може експортувати електроенергію і газу до Болгарії.

Болгарський парламент сьогодні проводить слухання щодо війни РФ проти України. Депутати Народних зборів повинні вирішити, чи надавати українцям військово-технічну допомогу.

До слова, українська розвідка зафіксувала спроби РФ дестабілізувати Придністров'я.

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