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Зеленский попросил Байдена приехать в Украину и усилить поддержку, - CNN

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский попросил американского лидера Джо Байдена приехать в Киев. Такое предложение он высказал во время сегодняшнего телефонного разговора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

По словам высокопоставленного украинского чиновника, Зеленский предложил американской стороне "конкретные идеи для уменьшения российской угрозы". Среди них, в частности, предложение оказать большую военную поддержку Украине, включая более современное вооружение.

Украинский президент, как рассказал чиновник, также подчеркнул необходимость сильной экономической поддержки, которая "покажет Путину, что Запад поддерживает Украину, и что влияние угрозы вторжения не принесет никаких результатов".

Чиновник также добавил, что Зеленский попросил, чтобы Байден как можно скорее приехал в Украину, но ответа он не получил. В то же время представители администрации США сказали телеканалу, что поездка Байдена в Украину маловероятна.

Напомним, в Белом доме не могут назвать конкретную дату нового нападения РФ на Украину, но считают, что это может произойти в любой момент.

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Владимир ЗеленскийДжозеф БайденВторжение России в Украину