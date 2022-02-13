Зеленський попросив Байдена приїхати в Україну та посилити підтримку, - CNN

Президент України Володимир Зеленський попросив американського лідера Джо Байдена приїхати в Київ. Таку пропозицію він висловив під час сьогоднішньої телефонної розмови .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN .

За словами високопоставленого українського чиновника, Зеленський запропонував американській стороні "конкретні ідеї для зменшення російської загрози". Серед них, зокрема, пропозиція надати більшу військову підтримку Україні, включаючи більш сучасне озброєння.

Український президент, як розповів чиновник, також наголосив на необхідності сильної економічної підтримки, яка, "покаже Путіну, що Захід підтримує Україну, і що вплив загрози вторгнення не принесе жодних результатів".

Чиновник також додав, що Зеленський попросив, щоб Байден якомога швидше приїхав в Україну, але відповіді він не отримав. Водночас представники адміністрації США сказали телеканалу, що поїздка Байдена в Україну малоймовірна.