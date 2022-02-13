Зеленский попросил Байдена приехать в Украину и усилить поддержку, - CNN

Президент Украины Владимир Зеленский попросил американского лидера Джо Байдена приехать в Киев. Такое предложение он высказал во время сегодняшнего телефонного разговора .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN .

По словам высокопоставленного украинского чиновника, Зеленский предложил американской стороне "конкретные идеи для уменьшения российской угрозы". Среди них, в частности, предложение оказать большую военную поддержку Украине, включая более современное вооружение.

Украинский президент, как рассказал чиновник, также подчеркнул необходимость сильной экономической поддержки, которая "покажет Путину, что Запад поддерживает Украину, и что влияние угрозы вторжения не принесет никаких результатов".

Чиновник также добавил, что Зеленский попросил, чтобы Байден как можно скорее приехал в Украину, но ответа он не получил. В то же время представители администрации США сказали телеканалу, что поездка Байдена в Украину маловероятна.