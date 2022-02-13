ru ua
Вс, 13 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский попросил Байдена приехать в Украину и усилить поддержку, - CNN

Новина українською →
Киев, Воскресенье 13 февраля 2022 21:36
Зеленский попросил Байдена приехать в Украину и усилить поддержку, - CNN Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский попросил американского лидера Джо Байдена приехать в Киев. Такое предложение он высказал во время сегодняшнего телефонного разговора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

По словам высокопоставленного украинского чиновника, Зеленский предложил американской стороне "конкретные идеи для уменьшения российской угрозы". Среди них, в частности, предложение оказать большую военную поддержку Украине, включая более современное вооружение.

Украинский президент, как рассказал чиновник, также подчеркнул необходимость сильной экономической поддержки, которая "покажет Путину, что Запад поддерживает Украину, и что влияние угрозы вторжения не принесет никаких результатов".

Чиновник также добавил, что Зеленский попросил, чтобы Байден как можно скорее приехал в Украину, но ответа он не получил. В то же время представители администрации США сказали телеканалу, что поездка Байдена в Украину маловероятна.

Напомним, в Белом доме не могут назвать конкретную дату нового нападения РФ на Украину, но считают, что это может произойти в любой момент.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Джозеф Байден Вторжение России в Украину
NEWS
Зеленский созвонился с Байденом на фоне угрозы со стороны РФ: первые подробности
Зеленский созвонился с Байденом на фоне угрозы со стороны РФ: первые подробности
DAILY
Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы