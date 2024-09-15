Зеленський попередив Захід: Путін і йому подібні можуть розділити світ

Він зазначив, що "війна змінила всіх нас", але найважливіше, щоб вона змогла змінити Європу та світ. В іншому випадку, Путін і йому подібні можуть розділити світ.

"Вони повинні розуміти, що війна близько. Інакше, якщо вона не змінить Європу і світ, якщо світ цього не зрозуміє - що ми повинні жити у єдності - в іншому разі Путін чи схожі на нього хлопці, ви знаєте їх, можуть розділити світ і з’їсти його частини як пиріг. Тому нам потрібна ці єдність", - наголосив Зеленський.

Він висловив сподівання, що війна в Україні змінила свідомість людей, і в тому числі свідомість лідерів світових держав.