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Зеленский предупредил Запад: Путин и подобные ему могут разделить мир

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

После начала полномасштабной войны в Украине Европа и мир должны жить в единстве. Если этого не будет, есть риск раздела мира.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Фариду Закарию на CNN.

Он отметил, что "война изменила всех нас", но самое важное, чтобы она смогла изменить Европу и мир. В противном случае Путин и ему подобные могут разделить мир.

"Они должны понимать, что война близка. Иначе, если она не изменит Европу и мир, если мир этого не поймет - что мы должны жить в единстве - в противном случае Путин или похожие на него парни, вы знаете их, могут разделить мир и съесть его части как пирог. Поэтому нам нужно это единство", - подчеркнул Зеленский.

Он выразил надежду, что война в Украине изменила сознание людей и в том числе сознание лидеров мировых государств.

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