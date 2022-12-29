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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський попередив про нову можливу спробу РФ занурити Україну в темряву на Новий рік

Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти можуть спробувати завдати ще одного ракетного удару по Україні до кінця 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозверненя президента Володимира Зеленського.

Глава держави зазначив, що таким чином ворог хоче, аби українці "зустрічали Новий рік у темряві".

"Залишилося два дні цього року. Можливо, окупанти планують черговими ударами по наших містах змусити нас страждати", - сказав Зеленський.

Водночас президент підкреслив, що попри будь-які плани РФ, ми знаємо одне: обов'язково вистоїмо та виженемо загарбників з нашої землі.

"І вони (росіяни - ред.) нестимуть максимальне покарання за цю страшну війну", - підсумував український лідер.

Нагадаємо, 29 грудня Україна опинилась під масованим ударом РФ.

Ворог атакував безпілотниками, крилатими ракетами Х-101/Х-555, Х-22, Х-32, "Калібр" і С-300. Загалом силам ППО вдалося знищити 54 ракети з 64, які випустили росіяни.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України