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Зеленский предупредил о новой возможной попытке РФ погрузить Украину в темноту на Новый год

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты могут попытаться нанести еще один ракетный удар по Украине до конца 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что таким образом враг хочет, чтобы украинцы "встречали Новый год в темноте".

"Осталось два дня этого года. Возможно, оккупанты планируют очередными ударами по нашим городам заставить нас страдать", - сказал Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что, несмотря на любые планы РФ, мы знаем одно: обязательно выстоим и выгоним захватчиков с нашей земли.

"И они (россияне - ред.) будут нести максимальное наказание за эту страшную войну", - подытожил украинский лидер.

Напомним, 29 декабря Украина оказалась под массированным ударом РФ.

Враг атаковал беспилотниками, крылатыми ракетами Х-101/Х-555, Х-22, Х-32, "Калибр" и С-300. В общей сложности силам ПВО удалось уничтожить 54 ракеты из 64, которые выпустили россияне.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины