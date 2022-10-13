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Зеленський попередив про нові удари та плани Росії перекрити постачання газу до ЄС

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Росія може готувати нові удари по Україні, щоб зруйнувати газотранспортну інфраструктуру. Таким чином РФ планує перекрити постачання газу до Європи.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю німецькому виданню ZDF.

Президент припустив, що Росія причетна до витоків на газопроводах "Північний потік". За його словами, Кремль планує зовсім перекрити постачання газу до ЄС, зокрема до Німеччини.

Він вважає, що Росія може вчинити теракти на своїй газотранспортній системі, щоб потім нібито "у відповідь" вдарити по інфраструктурі України.

"Вони здійснять удари по газотранспортній системі України. Щоб їх не звинуватили, вони зроблять теракт у себе на території. Тому що, якщо вони б'ють по нашій газотранспортній системі, то зрозуміло, що це вони (росіяни - ред.). Будуть великі штрафні санкції", - пояснив президент.

Зеленський підкреслив, що, пошкодивши газову інфраструктуру, росіяни будуть вимагати від Німеччини зняти санкції та запустити "Північний потік-2".

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський пояснив лідерам G7, як протидіяти ключовому елементу терору Росії.

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