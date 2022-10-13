Зеленский предупредил о новых ударах и планах России перекрыть поставки газа в ЕС

Президент предположил, что Россия причастна к утечкам на газопроводах "Северный поток". По его словам, Кремль планирует вовсе перекрыть поставки газа в ЕС, в частности в Германию.

Он считает, что Россия может совершить теракты на своей газотранспортной системе, чтобы потом якобы "в ответ" ударить по инфраструктуре Украины.

"Они совершат удары по газотранспортной системе Украины. Чтобы их не обвинили, они совершат теракт у себя на территории. Потому что, если они бьют по нашей газотранспортной системе, то понятно, что это они (россияне - ред.). Будут большие штрафные санкции", - объяснил президент.

Зеленский подчеркнул, что, повредив газовую инфраструктуру, россияне потребуют от Германии снять санкции и запустить "Северный поток-2".