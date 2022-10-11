Зеленський розповів лідерам G7, як протидіяти ключовому елементу терору РФ

Ключовий елемент російського терору - ракетні удари - перестане діяти, коли Україна отримає достатню кількість систем ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час наради з лідерами G7.

"Коли Україна отримає достатню кількість сучасних та ефективних систем ППО, то ключовий елемент російського терору - ракетні удари - перестануть працювати", - наголосив президент. Він також подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за надання Україні систем ППО IRIS-T, а також президенту США Джо Байдену за сучасні системи ППО. "Віримо, що це будуть системи середньої дальності, які дозволять створити ешелоновану систему оборони", - звернувся Зеленський до Байдена, продовжуючи тему про постачання озброєнь.