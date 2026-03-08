Зеленський попередив про небезпеку "затяжної війни" в Ірані: як це вдарить по Україні

Зміщення фокусу світової уваги на Близький Схід загрожує Україні скороченням військової допомоги, зокрема засобів протиповітряної оборони.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його офіційний Telegram-канал.
За словами президента, відсутність швидкого прогресу в мирних переговорах на Близькому Сході створює ризик затяжного конфлікту.
Це безпосередньо впливає на ситуацію в Україні, оскільки увага міжнародних партнерів розпорошується.
"Менше уваги означає менше підтримки. Менше підтримки означає менше ППО", - наголосив глава держави.
Він також додав, що будь-які втрати у війні є трагедією, тому висловив сподівання, що новий спалах насильства не буде тривалим.
Зеленський підтвердив, що Росія надає допомогу іранському режиму, хоча точні обсяги запланованих поставок озброєння наразі невідомі.
Водночас він зауважив, що на цей момент Іран утримується від передачі Росії ракет та деяких інших видів озброєння, які країна-агресор використовує для атак по українських містах.
Нагадаємо, нещодавно президент Фінляндії Александр Стубб висловив думку, що війна в Ірані може зіграти на руку Україні, оскільки це розпорошує ресурси союзників Росії.
При цьому в оточенні російського диктатора Володимира Путіна підтвердили, що Росія не є "нейтральною стороною" у конфлікті на Близькому Сході. Росія офіційно підтримує Іран у конфлікті з Ізраїлем та вважає дії західних країн у цій ситуації несправедливими.
На тлі цих подій президент США Дональд Трамп вже зробив заяву щодо можливої підтримки Росією Ірану.