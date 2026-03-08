Зеленський попередив про небезпеку "затяжної війни" в Ірані: як це вдарить по Україні

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його офіційний Telegram -канал.

Загроза зменшення підтримки

За словами президента, відсутність швидкого прогресу в мирних переговорах на Близькому Сході створює ризик затяжного конфлікту.

Це безпосередньо впливає на ситуацію в Україні, оскільки увага міжнародних партнерів розпорошується.

"Менше уваги означає менше підтримки. Менше підтримки означає менше ППО", - наголосив глава держави.

Він також додав, що будь-які втрати у війні є трагедією, тому висловив сподівання, що новий спалах насильства не буде тривалим.

Співпраця РФ та Ірану

Зеленський підтвердив, що Росія надає допомогу іранському режиму, хоча точні обсяги запланованих поставок озброєння наразі невідомі.

Водночас він зауважив, що на цей момент Іран утримується від передачі Росії ракет та деяких інших видів озброєння, які країна-агресор використовує для атак по українських містах.