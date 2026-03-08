Зеленский предупредил об опасности "затяжной войны" в Иране: как это ударит по Украине
Смещение фокуса мирового внимания на Ближний Восток грозит Украине сокращением военной помощи, в частности средств противовоздушной обороны.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его официальный Telegram-канал.
Угроза уменьшения поддержки
По словам президента, отсутствие быстрого прогресса в мирных переговорах на Ближнем Востоке создает риск затяжного конфликта.
Это непосредственно влияет на ситуацию в Украине, поскольку внимание международных партнеров распыляется.
"Меньше внимания означает меньше поддержки. Меньше поддержки означает меньше ПВО", - подчеркнул глава государства.
Он также добавил, что любые потери в войне являются трагедией, поэтому выразил надежду, что новая вспышка насилия не будет длительной.
Сотрудничество РФ и Ирана
Зеленский подтвердил, что Россия оказывает помощь иранскому режиму, хотя точные объемы запланированных поставок вооружения пока неизвестны.
В то же время он отметил, что на данный момент Иран воздерживается от передачи России ракет и некоторых других видов вооружения, которые страна-агрессор использует для атак по украинским городам.
Влияние конфликта в Иране на Украину
Напомним, недавно президент Финляндии Александр Стубб высказал мнение, что война в Иране может сыграть на руку Украине, поскольку это распыляет ресурсы союзников России.
При этом в окружении российского диктатора Владимира Путина подтвердили, что Россия не является "нейтральной стороной" в конфликте на Ближнем Востоке. Россия официально поддерживает Иран в конфликте с Израилем и считает действия западных стран в этой ситуации несправедливыми.
На фоне этих событий президент США Дональд Трамп уже сделал заявление о возможной поддержке Россией Ирана.