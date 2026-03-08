ua en ru
Зеленский предупредил об опасности "затяжной войны" в Иране: как это ударит по Украине

17:45 08.03.2026 Вс
2 мин
Почему война в Иране может отразиться на Украине?
aimg Сергей Козачук
Зеленский предупредил об опасности "затяжной войны" в Иране: как это ударит по Украине Фото: президент Украины Владимир Зеленский (GettyImages)

Смещение фокуса мирового внимания на Ближний Восток грозит Украине сокращением военной помощи, в частности средств противовоздушной обороны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его официальный Telegram-канал.

Читайте также: РФ не является нейтральной: у Путина заявили об открытой поддержке Ирана

Угроза уменьшения поддержки

По словам президента, отсутствие быстрого прогресса в мирных переговорах на Ближнем Востоке создает риск затяжного конфликта.

Это непосредственно влияет на ситуацию в Украине, поскольку внимание международных партнеров распыляется.

"Меньше внимания означает меньше поддержки. Меньше поддержки означает меньше ПВО", - подчеркнул глава государства.

Он также добавил, что любые потери в войне являются трагедией, поэтому выразил надежду, что новая вспышка насилия не будет длительной.

Сотрудничество РФ и Ирана

Зеленский подтвердил, что Россия оказывает помощь иранскому режиму, хотя точные объемы запланированных поставок вооружения пока неизвестны.

В то же время он отметил, что на данный момент Иран воздерживается от передачи России ракет и некоторых других видов вооружения, которые страна-агрессор использует для атак по украинским городам.

Влияние конфликта в Иране на Украину

Напомним, недавно президент Финляндии Александр Стубб высказал мнение, что война в Иране может сыграть на руку Украине, поскольку это распыляет ресурсы союзников России.

При этом в окружении российского диктатора Владимира Путина подтвердили, что Россия не является "нейтральной стороной" в конфликте на Ближнем Востоке. Россия официально поддерживает Иран в конфликте с Израилем и считает действия западных стран в этой ситуации несправедливыми.

На фоне этих событий президент США Дональд Трамп уже сделал заявление о возможной поддержке Россией Ирана.

