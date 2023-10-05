Зеленський пообіцяв відвідати Португалію

Президент України Володимир Зеленський планує відвідати Португалію. Київ та Лісабон погоджують дату візиту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію президента Португалії Марсела Ребелу де Соузи.
За даними відомства, українська влада підтвердила, що Зеленський прийняв запрошення де Соузи відвідати Португалію.
"Відповідні команди працюють над датою такого візиту", - уточнюють у канцелярії.
При цьому там нагадали, що, як уточнювала влада України, рішення про поїздку Зеленського до Гранади для участі в саміті Європейської політичної спільноти було ухвалено в останній момент і візит буде дуже коротким.
Нагадаємо, сьогодні, 5 жовтня, президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом в Іспанії. Він відвідав саміт Європейської політичної спільноти, де також були присутні лідери країн Європи.
Глава держави встиг провести переговори зі своїми колегами. Зокрема, він домовився про постачання ППО в Україну з Іспанії.
Більш детально про візит можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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