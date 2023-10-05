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Зеленський пообіцяв відвідати Португалію

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський планує відвідати Португалію. Київ та Лісабон погоджують дату візиту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію президента Португалії Марсела Ребелу де Соузи.

За даними відомства, українська влада підтвердила, що Зеленський прийняв запрошення де Соузи відвідати Португалію.

"Відповідні команди працюють над датою такого візиту", - уточнюють у канцелярії.

При цьому там нагадали, що, як уточнювала влада України, рішення про поїздку Зеленського до Гранади для участі в саміті Європейської політичної спільноти було ухвалено в останній момент і візит буде дуже коротким.

Візит Зеленського до Іспанії

Нагадаємо, сьогодні, 5 жовтня, президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом в Іспанії. Він відвідав саміт Європейської політичної спільноти, де також були присутні лідери країн Європи.

Глава держави встиг провести переговори зі своїми колегами. Зокрема, він домовився про постачання ППО в Україну з Іспанії.

Більш детально про візит можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

 

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Володимир ЗеленськийПортугалия